ضبط زوج تعدى على زوجته لرفضها إعطاءه أموالًا لشراء مخدرات

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على بائع لتعديه على زوجته لرفضها إعطائه أموالًا لشراء مخدرات .

بمنطقة حدائق المعادي، تم إخطار اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة الذى أحاله للنيابة للتحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى إخطارا من اللواء علاء بشندي مدير العمليات بورود بلاغ من الأهالي بتكرار تعدى بائع على زوجته بمنطقة حدائق المعادي، انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم القبض على المتهم فى الواقعة..

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عاكف رئيس مباحث قطاع الجنوب، أن المتهم دائم التعدى عليها بشكل متكرر وقام بضربها وتعدى عليها بسلاح أبيض وشوه وجهها بمياه مغلية، ونقلت إلى المستشفى لتلقى الرعاية اللازمة لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم .