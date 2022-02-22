سالي عبد العزيز : شخصيتي في مسلسل الحلم قريبة من الواقع.. فيديو

قالت الفنانة " سالي عبد العزيز " ، ، أحد نجوم مسلسل " الحلم " ، إن شخصية " ألاء التي قدمتها في المسلسل قريبة من شخصيتها في الحقيقة ، متابعة : " كان عندي ضعف تجاه فكرة الأب والشخصية كان نفسها أن والدها يكون كويس " .

وأضافت الفنانة " سالي عبد العزيز " ، خلال استضافتها في برنامج " الحياة اليوم " ، المذاع على فضائية " الحياة " ، أنه من أكثر المواقف الطريفة التي كانت في المسلسل بينها وبين الفنان " عبد الخالق أحمد " ، حينما ظهر في مشهد السرقة ، مسترسلة : " لقيت طفل بيقول أن ده حرام " .



وتابعت ، أن الشخصية كان تريد أن تثبت نفسها أنها قوية ، موضحة أن أهالي الأسمرات كانوا يريدون أن يثبتوا أنهم قادرين على تغير شخصيتهم ، وتحقيق أحلامهم .

وفي سياق متصل ، أكد محمد رياض أن الدراما بصفة عامة لها دور كبير في معالجة هذا النوع من القضايا، معقباً: "هي الأكبر في معالجة القضايا دي، وإلقاء الضوء عليها .. الدراما كاميرا انسانية وليست تسجيلية".

وأضاف: "ضروري ننقل كل الايجابيات اللي بتحصل في بلدنا، من خلال المسلسلات والقضايا التي تتناولها".

وعن الأبطال المشاركين في مسلسل "الحلم"، قال محمد رياض: "كل واحد كان حابب دوره وحاسس إنه بيعمل حاجة مهمة جداً وواجب عليه إنه يعملها".