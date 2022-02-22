الفنان عبد الخالق أحمد يروي موقفا مؤثرا من كواليس مسلسل الحلم|فيديو

قال الفنان " عبد الخالق أحمد " ، أحد نجوم مسلسل " الحلم " ، إن منطقة " الأسمرات " جميلة جدا ، وأهلها رحبوا بشكل كبير العمل ، متابعا : "استقبلنا ترحاب كبير من أهالي الأسمرات بعد عرض المسلسل وشرفت بالعمل مع فناني المسلسل " .

وأضاف الفنان " عبد الخالق أحمد " ، خلال استضافته في برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " : " كنت منهبر جدا بالشغل في الأسمرات ، ولما شوفت الجمهور قدام عنيا على الواقع كان أحساس جميل جدا " .

وتابع " عبد الخالق أحمد " ، أنه أثناء التصوير كان يواجه أسألة من أهالي المنطقة عن قصة حبه من الفنانة " سالي عبد العزيز " ، متابعا : "جالي طفل أثناء التصوير في مشهد السرقة قالي كده حرام " .

ووأكد محمد رياض أن الدراما بصفة عامة لها دور كبير في معالجة هذا النوع من القضايا، معقباً: "هي الأكبر في معالجة القضايا دي، وإلقاء الضوء عليها .. الدراما كاميرا انسانية وليست تسجيلية".

وأضاف: "ضروري ننقل كل الايجابيات اللي بتحصل في بلدنا، من خلال المسلسلات والقضايا التي تتناولها".