أحمد موسى: برميل البترول وصل 100 دولار.. وزيادة مرتقبة في أسعار القمح

قال الإعلامي أحمد موسى إن سعر برميل النفط تجاوز اليوم ١٠٠ دولار وهناك توقعات أن يصل إلى ١١٤ دولارا وهو ما لم يحدث إلا في عام ٢٠٠٨ .

وأضاف موسى، خلال برنامجه على "مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار البترول ستؤثر على الدنيا كلها.

وكشف موسى ان الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الدول كي تزود من حصتها وهذا سيؤثر على أسعار المنتجات في العالم .

وأضاف “إحنا لو معندناش احتياطي من القمح لمدة ٥ شهور كان وضعنا هيبقى ايه النهاردة، واحنا عندنا موسم الحصاد والحكومة هتراجع أسعاره للفلاحين علشان يوردوا للدولة أكبر كم والنهاردة الحفاظ على الأرض الزراعية أخطر أمر لأنه أمننا وحياتنا” .