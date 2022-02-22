باحث في الشأن الروسي: مفاوضات سرية الآن لوقف حرب شاملة في أوكرانيا

أكد الدكتور اشرف الصباغ، المحلل السياسي والباحث في الشأن الروسي، أن كل المؤشرات تشير إلى عدم تراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قراراته فيما يتعلق بالوضع فى اوكرانيا، لافتا إلى أن هناك قرارات عن تحركات عسكرية واستبعاد لعدم تراجعه وما يحدث الان حرب على الارض.

وكشف الدكتور اشرف الصباغ، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن أن هناك إشارات إلى أنه خلف الأبواب المغلقة هناك حوارات ومفاوضات تجري لوقف حرب شاملة في اوكرانيا، موضحا أن بوتين شدد على ضرورة تخلى اوكرانيا عن تقنيات أي صناعات نووية.

وتابع: "من الصعب التوقع عما تسفر عنه المفاوضات بين الطرفين ولكن العلاقات بين روسيا واوكرانيا وبين روسيا والغرب لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الأيام الماضية، والغرب سيجد قنواته لفرض عقوبات وروسيا ستجد قنواتها لفرض اراءها"، مفيدا بأن كل من شاركوا فى الاعتراف بشرق اوكرانيا أعلنوا استعداد روسيا لأي عقوبات.