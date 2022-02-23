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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة | جمال شعبان: الكيتو دايت يؤدي إلى تصلب شرايين القلب.. أسرع ريجيم لنحت قوامك ونسف الدهون في 3 أسابيع

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة 

أضراره كثيرة.. جمال شعبان: الكيتو دايت يؤدي إلى تصلب شرايين القلب

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق واستشاري أمراض القلب، أن الكيتو نظام غذائي يعتمد علي إحداث انقلاب فسيولوجي في الجسم وتحويل مادة الطاقة المستخدمة إلى دهون بدلا من الجلوكوز.

وتابع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن جاذبية الكيتو أنه يعطيك نتائج مبهرة أولية من حيث انخفاض سريع في الوزن، إلا أن أضرار الكيتو كثيرة  على المدي القريب والبعيد وقد حذرت منه رابطة القلب الأمريكية أخيرا.

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 23 فبراير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

أضرار الماسكرا ضد الماء على صحة العين .. تعرفي عليها

أضرار الماسكرا ضد الماء عديدة فيمكن أن يؤدي إلى جعل عملية غسلها أمرا صعبا وتزداد  أضرار الماسكرا أكثر عند ارتداء العدسات اللاصقة فيعد أولئك الذين يرتدون العدسات اللاصقة معرضون لتلف الماسكارا وبحاجة اكثر إلى توخي مزيد من الحذر للحفاظ على صحة العين.

أما عن أضرار الماسكرا المقاومة للماء فيجب استخدامها للمناسبات الخاصة فأنت  تحتاجين إليها لتبقى لفترة أطول وتتحمل الرطوبة ولكن للاستخدام اليومي ، اختاري ماسكارا مقوية أو قابلة للغسل.

في 3 أسابيع.. أسرع ريجيم لنحت قوامك ونسف الدهون

بدون رجيمات قاسية يمكنك حرق ونسف الدهون برجيم مثالى بسيط لنسف الكرش و دهون البطن العنيدة بسرعه إليك خطة رجيم سريع للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة وإنقاص الوزن  3 أسابيع  يوما يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

الأخبار المهمة المرأة والصحة موقع “صدى البلد” مواقع التواصل الاجتماعي مجالي المرأة والصحة

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