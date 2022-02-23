نشرة المرأة | جمال شعبان: الكيتو دايت يؤدي إلى تصلب شرايين القلب.. أسرع ريجيم لنحت قوامك ونسف الدهون في 3 أسابيع

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق واستشاري أمراض القلب، أن الكيتو نظام غذائي يعتمد علي إحداث انقلاب فسيولوجي في الجسم وتحويل مادة الطاقة المستخدمة إلى دهون بدلا من الجلوكوز.

وتابع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن جاذبية الكيتو أنه يعطيك نتائج مبهرة أولية من حيث انخفاض سريع في الوزن، إلا أن أضرار الكيتو كثيرة على المدي القريب والبعيد وقد حذرت منه رابطة القلب الأمريكية أخيرا.

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أضرار الماسكرا ضد الماء عديدة فيمكن أن يؤدي إلى جعل عملية غسلها أمرا صعبا وتزداد أضرار الماسكرا أكثر عند ارتداء العدسات اللاصقة فيعد أولئك الذين يرتدون العدسات اللاصقة معرضون لتلف الماسكارا وبحاجة اكثر إلى توخي مزيد من الحذر للحفاظ على صحة العين.

أما عن أضرار الماسكرا المقاومة للماء فيجب استخدامها للمناسبات الخاصة فأنت تحتاجين إليها لتبقى لفترة أطول وتتحمل الرطوبة ولكن للاستخدام اليومي ، اختاري ماسكارا مقوية أو قابلة للغسل.

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