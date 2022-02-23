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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كهربائية .. انفجار كيا EV6 بعد حادث تصادم عنيف

كيا EV6الكهربائية
كيا EV6الكهربائية

انتشر مؤخرا مقطع فيديو صغير على مواقع التواصل الاجتماعى ، لحريق ضخم بعد تصادم سيارة كيا EV6 الكهربائية بحاجز خرساني بدولة المجر ، و أفادت التقارير أن سائق السيارة أصيب في الحادث ونُقل إلى المستشفى وحالته غير معروفة في هذا الوقت .

وظهر خلال مقطع الفيديو ان السيارة كيا EV6الكهربائية كانت فى منطقة تحويل مرورية لأعمال صيانة ولكنها اصطدمت بالحاجز الخرسانى لتشتعل على الفور وتتصاعد منها ألسنة اللهب بشكل مفزع .

وقالت وكالات الانباء المحلية عن حادث التصادم والاشتعال ، إن مصدر الحريق غير معروف، لكن يُتوقع أنه كان بسبب تلف الكابلات ذات الجهد العالي والذي تسبب في اشتعال النيران بالسيارة، أما إذا كانت بطاريات الليثيوم أيون قد لعبت دوراً في الحريق أيضاً، فإن إخماد الحريق سيكون أصعب بكثير.

وأوضح خبراء سيارات انه اذا كانت النسخة رباعية الدفع من السيارة ، فمن المحتمل أن يكون الاصطدام قد تسبب في تلف المحرك الكهربائي الأمامي، والقطع ذات الجهد العالي ذات الصلة، ولكن لا تتوفر مثل هذه المعلومات في الوقت الحالي، وتشير التقارير إلى أن بطاريات الليثيوم أيون لم تكن سبباً في الاحتراق.

وأشارت الدراسات إلى أن معدل الحرائق للسيارات الكهربائية أقل من التقليدية والهجينة، لكن من الصعب جداً إخمادها بفضل بطاريات الليثيوم أيون الكبيرة.

وأكد الخبراء ان هذا الحادث قد يكون دعاية سلبية لشركة كيا خاصة وأنها تخطط لاقتحام سوق السيارات الكهربائية بشكل كبير، كما تم استدعاء شقيقتها هيونداي كونا إلكتريك بسبب خطر نشوب حريق، وواجهت الشركة رد فعل عنيفا في كوريا الجنوبية بعد ذلك الاستدعاء.

حادث تصادم السيارات الكهربائية شركة كيا كوريا الجنوبية هيونداي

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