القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى سكان قرية الحلة بقنا

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : "سكان قرية الحلة فى قنا يشكون الانقطاع المتكرر للمياه".

جاء في الرد، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا أفادت أن قرية الحلة تابعة لمجلس قروى جراجوس مركز قوص، حيث يتغذى مجلس قروى جراجوس من محطتى الحلة المدمجة ١٢٠ ل/ ث ومحطة مياه جزيرة مطيرة المدمجة ١٢٠ ل/ث، تم الانتهاء من الاحلال والتجديد لمحطة مياه الحلة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتشغيلها بكامل طاقتها، وجارى إحلال وتجديد محطة مياه جزيرة مطيرة وتعمل بنصف الطاقة.

مما يؤثر بضعف المياه أثناء وقت الذروة ولا يحدث انقطاع للمياه بدون سابق انذار إلا فى حالات الاعطال الطارئة أو حدوث كسور ويتم التنويه عنها.