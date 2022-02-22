محمد مكاوي يحتفل بخطوبته .. صور

احتفل الفنان الشاب محمد مكاوي بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفنى ، حيث تم تداول عدد من الصور التى جمعت بين العروسين .

وكان اخر أعمال محمد مكاوي هو مسلسل" حلوة الدنيا سكر " ، والذى قامت ببطولته الفنانة هنا الزاهد ، وعدد كبير من ضيوف الشرف .

محمد مكاوي

محمد مكاوي

محمد مكاوي

محمد مكاوي

وكانت قد أحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، وبحضور عدد من نجوم الفن والدراما، بعدما أخفت الخبر عن الجميع.

حرص على الحضور كل من محمود حميدة، ميدو عادل، ميرهان حسين، رشوان توفيق، نضال الشافعي، داليا البحيري، دنيا.

وكان قد ظهر المصور الفوتوجرافي عادل مبارز بجوار دنيا عبد العزيز في حفل عقد قرانها كوكيل للعروس، بعدما وصفته في تصريحات صحفية سابقة بأنها “أبويا اللي اخترته”.



وانشغلت دنيا عبد العزيز ، مؤخرا بعرض مسرحيتها "زقاق المدق" على مسرح البالون ، بعد انتهاء عرضها في الإسكندرية برفقة عدد كبير من النجوم.