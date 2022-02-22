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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سامي قمصان: الأهلي حصد الكثير من المكاسب أمام المقاصة

صدى البلد

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حصد ‏العديد من المكاسب أمام مصر المقاصة، سواء على مستوى النتيجة بالفوز برباعية أو الأداء ‏إلى جانب الحالة النفسية والمعنوية الجيدة التي ظهر عليها الفريق، فضلًا عن منح الفرصة ‏لأكثر من لاعب بينهم كابتن الفريق الحارس محمد الشناوي الذي شارك بعد تعافيه من الإصابة. ‏

وأشار قمصان إلى أن موسيماني المدير الفني للفريق، يرغب في تجهيز جميع اللاعبين، وأنه ‏دائمًا ما يتحدث معهم مطالبًا الجميع بضروة اللعب بمنتهى التركيز والقوة، من أجل تسجيل الهدف الأول ثم الضغط لإ‏ضافة الهدف الثاني وهو ما تحقق اليوم أمام المقاصة.‏

وأوضح المدرب العام أن الأهلي كان بإمكانه أن يسجل المزيد من الأهداف، سواء عن طريق ‏فرصة حسام حسن التي ارتدت من القائم أو الفرص الأخرى التي أتيحت للعديد من اللاعبين.‏

وتطرق قمصان إلى الحديث عن مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في دوري الأبطال قائلًا: «صن داونز فريق يمتلك خبرات كبيرة في ‏إفريقيا، ولديهم تحدٍّ أكبر في مواجهة السبت أمام الأهلي، خاصة أن المباراة أمام مدربهم السابق بيتسو ‏موسيماني».‏

وأضاف: «لدينا ثقة كبيرة قبل مواجهة صن داونز وهدفنا الوصول إلى صدارة المجموعة في ‏دور المجموعات، ولدينا تحدٍّ واحد هو الفوز في كل المباريات».

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي بمجرد انتهاء مباراة المقاصة أغلق ملف الدوري من أجل التركيز في مباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

 

سامي قمصان النادي الأهلي مصر المقاصة محمد الشناوي حسام حسن

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