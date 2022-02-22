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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وكيل إسكان النواب: نحرص على تحقيق التوازن بين الأطراف في أزمة الإيجار القديم

صدى البلد

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ المجلس حرص خلال تعامله مع أزمة قانون الإيجار القديم على تحقيق التوازن بين الأطراف بشكل لائق دون حدوث أي مشكلات أو صدمات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"  مع الإعلامي سيد على  علي شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، قال شكري إنّ هناك كيانات اعتبارية أغلبها حكومية مثل المستشفيات والشركات والأحزاب تستأجر أماكن منذ سنوات طويلة، فيما أقرت المحكمة الدستورية عام 2018 مبدئا لها فلسفة منطقية، إذ أنّ الكيانات الاعتبارية لا تموت وبالتالي فالعلاقة أبدية وهو أمرٌ غير دستوري.


وتابع بدء مناقشة مجتمعية بالفعل لمعالجة الأمر بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تشكيل لجنة من الجانبين لدراسة الخطوة الأولى والأهم وهي الحوار المجتمعية. 

طارق شكري مجلس النواب اخبار التوك شو

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