أستاذ بقصر العيني: الحالة التي تصيب الأطفال بعد كورونا مرض عشوائي

قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، تعقيبا على وفاة أول طفل في أمريكا بسبب حالة مرضية ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، إنها ليست حالة الوفاة الأولى بهذه الحالة المرضية، وتكررت تلك الحالات في دول أخرى مثل إنجلترا، وسميت هذه المتلازمة بالالتهاب المتعدد.

وأضاف البليدي، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الحالات جميعها من الأطفال، وهي حالة معروفة منذ سنة ماضية، وحدثت في مصر لبعض الأطفال، "ربنا كتب للأطفال في مصر بالشفاء".

وتابع البليدي، أن أعراض هذه الحالة المرضية تظهر على هيئة ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 38 درجة، بالإضافة لسرعة الترسيب، والالتهابات، وليس شرطا ظهور جميع الأعراض مع بعضها.

ولفت البليدي إلى أن هذه الحالة المرضية تحتاج للجوء للمستشفى، نظرا لأن أعراضها تكون قاسية.

وأوضح البليدي، أن الأعراض تختلف حسب موقع العضو المعرض للالتهابات، إلى جانب أوجاع في الصدر وطفح جلدي، متابعا: "مرض عشوائي".