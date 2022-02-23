مدير آثار النوبة: رافقت أمريكي مفقود الساقين أصرّ على متابعة ظاهرة تعامد الشمس|فيديو

ظاهرة كونية فريدة من نوعها

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة: الحضارة المصرية القديمة هي حضارة تاريخية، مؤكدًا أنه يجب أن نكون فخورين بالحضارة المصرية القديمة.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إن المصري القديم استطاع أن يجبر أشعة الشمس بعد شروقها مباشرة على التسلل والدخول لقدس الأقداس مرتين في العام، معتبرًا أن تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني إعجاز.

وتابع عبد المنعم سعيد، أن المصري القديم استطاع أن يجبر أشعة الشمس أن تشرق على وجه الملك رمسيس الثاني وآمون رع ولم ولن تشرق على وجه بتاح كونه معبود الظلام رغم أنه موجود بجوارهم، معقبًا: "لنا أن نفتخر بهذا العملاق الفلكي المعماري المصري القديم وبمصر القديمة وحضارتها التي أجبرت العالم كله أن يلتفت إلى هذه الظاهرة الكونية الفريدة من نوعها".

وأشار مدير عام أثار أسوان والنوبة إلى أن "كنت أمام المعبد الكبير اليوم ومعي سائح أمريكي مفقود الساقين ومع ذلك أصرَّ على أن يزور مصر لمتابعة هذه الظاهرة عن كثب".



