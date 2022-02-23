تبث موجات كهرومغناطيسية.. «التنمية التكنولوجية»: أجهزة تقوية الشبكات لها مخاطر على الأطفال وكبار السن|فيديو

قال الدكتور محمد العزب، رئيس المنتدى العربي للتنمية التكنولوجية، إن المنتجات الصينية وغير المعروفة، من أجهزة تقوية شبكات الإنترنت تبث موجات كهرومغناطيسية، مؤكدًا أنه من الممكن أن تؤثر على الأطفال وكبار السن.

وأضاف محمد العزب، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”: أنصح بشراء أجهزة تقوية شبكات الإنترنت من جهات الاتصالات المختلفة.

وتابع دكتور محمد فؤاد، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس، أن أجهزة تقوية الشبكات لها أعراض معروفة، من الصداع والتعب العام، وليس لها أي مخاطر أخرى.

وأشار أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس إلى أن البعض يشعر بعد المحادثات الطويلة من الهاتف بألم وتكون نتيجة الموجات الكهرومغناطيسية.





