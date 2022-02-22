الجيوستراتيجي للدراسات: أوروبا تخشى من التحرك الروسي نحو أوكرانيا

قال إبراهيم كايان، مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات، إن الحكومة الألمانية الحالية ليست على وضع جيد مع الروس، بعكس الحكومة الألمانية السابقة التي كانت تربطها علاقة جيدة بالروس بحكم الشركات التي كانت تستورد الغاز من روسيا.

وأشار "إبراهيم كايان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر "سكايب" ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، إلى أن السياسية الحالية للحكومة الألمانية تتجه إلى مواجهة روسيا، معتبرا أن السياسيات الألمانية الحالية والتي تتحكم في القرار الأوروبي هى بداية للضغط على موسكو للتوقف عند هذا الحد.

وأضاف إبراهيم كايان، أن هناك خشية في أوروبا وألمانيا خاصة من التحرك الروسي نحو كييف، ونحو العمق الأوكراني، لافتا إلى أن حكومة كييف موالية لأوروبا وبالتالي إذا تم اجتياح هذه المنطقة فإنه سيكون هناك انعكاسات خطيرة على دول أوروبا الشرقية، منوها بأنه كلما كان هناك تحرك روسي باتجاه أوكرانيا، كلما كان هناك مستوى أعلى من العقوبات على روسيا.