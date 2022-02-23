نشرة المرأة والصحة: سر خفة فيروس كورونا على الأطفال.. أعراض الإصابة بالسرطان يمكن كشفها عند الاستيقاظ من النوم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

أشخاص مهددون بـ العمى .. اعرف الأسباب والأعراض



يمكن أن يصاب أي شخص بـ العمى أو ضعف الرؤية النهائي الذي لارجعة فيه وهو ما يحدث مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحالات والإصابات.

أبرز أنواع ثقوب القلب التي تصيب الأطفال



هناك أنواع من ثقوب القلب، ومنها من يكون ثقب صغير وهو لا يتسبب في حدوث مشاكل للطفل، ويمكن ان يختفي مع مرور الوقت؛ حيث أن ثقب بالقلب يعني بأن هناك تشوه في الحاجز البطيني، وهو يعد عيب خلقي شائعًا في القلب يولد الشخص مصابًا به.

فوائد زيت حبة البركة .. يمنع الشيب ويجعل الشعر جذابًا في أسابيع



فوائد زيت حبة البركة للشعر، يُعرف أيضًا باسم الكمون الأسود أو حبة البركة، يُعتقد أن زيت الحبة السوداء يعيد نمو الشعر بشكل طبيعي في المناطق الرقيقة بفضل تركيزه العالي من الثيموكينون ، وهو مضاد قوي للهستامين.

أسباب ضعف تأثير كورونا على الأطفال .. دراسة توضح



منذ إنتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، كانت الإصابات بين الأطفال غير قوية، وكانت للأطفال قدرة على تحمل الآثار الناتجة عن فيروس كورونا، مما دفع الباحثين والعلماء لمحاولة معرفة الأسباب، وكشفت النتائج أن الأطفال يتمتعون بجهاز مناعة فطري أكثر فعالية من البالغين.

أسباب شيب الشعر المبكر وكيفية العلاج



الشعر الأبيض المبكر يمكن أن يسبب أزمة نفسية حادة للسيدات والرجال أيضاً، وظهوره في وقت مبكر من العمر يرجع لعدة عوامل، يمكن معرفتها من خلال نصائح خبير التجميل أحمد لطفي.

أضرار أكل الفراخ البيضاء.. زيادة الوزن أبرزها



تبحث الكثير من السيدات عن أضرار أكل الفراخ البيضاء لأنها من أكثر أنواع اللحوم المنتشرة بشكل واسع بين مختلف الأذواق.

علامتان للسرطان على الجسم تظهر خلال أسابيع.. تعرف عليهما



يعتبر مرض السرطان من الأمراض الخطيرة، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا المرتبطة بالسرطان التعب غير المبرر والتغيرات الكبيرة في وزن الجسم. ومع ذلك، قد تظهر علامات مقلقة تشير إلى الإصابة بسرطان الدم على الجلد.

لماذا كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بكورونا ؟



قالت منظمة الصحة العالمية، إن كبار السن والأشخاص من جميع الأعمار الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو أمراض الرئة أو السرطان يصابون بأمراض خطيرة في كثير من الأحيان من الآخرين.

تؤدي للتعافي من كورونا.. العلاقة بين البروبيوتيك والفيروس



منذ إنتشار فيروس كورونا يبحث العلماء عن وسيلة لعلاجه والحد من انتشاره.. وكشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين في هولندا من شركة "كانيكا" لتطوير الأدوية، أن بكتيريا الأمعاء يمكنها أيضًا المساهمة في التخلص من فيروس كورونا كوفيد-19.

دراما كوين .. مواليد هذه الأبراج يعشقون المبالغة



يمكن أن يكون كونك دراماتيكيًا مصدر إزعاج للآخرين، لا يتحلى الجميع بالصبر الكافي للتعامل مع الأفعال الدرامية بشكل مفرط، يحاول هؤلاء الأشخاص جعل الأمر كله متعلقًا بأنفسهم ولا يراعون أبدًا مشاعر الآخرين، يحب هؤلاء الأشخاص أيضًا أن يكونوا مركز اهتمام الجميع في جميع الأوقات.

أعراض مرض السرطان تكشف عند الاستيقاظ من النوم صباحا



يتفق الأطباء في مختلف أنحاء العالم أن الاكتشاف المبكر لمرض السرطان هو مفتاح النجاة من المرض خاصة أن الأعراض لا تظهر إلا في المراحل المتقدمة من المرض.

أبرز أسباب الإصابة بمرض السرطان .. تعرف عليها



يعتبر مرض السرطان من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا غير طبيعية تنقسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ولدي مرض السرطان القدرة على التسلل إلى أنسجة الجسم الطبيعية وتدميرها، وغالبًا ما ينتشر السرطان في جميع أنحاء الجسم .

دراسة.. الإصابة مرة أخرى بمتغيرات أوميكرون الفرعية نادرة الحدوث



وجدت دراسة دنماركية أن الإصابة مرتين بمتغيرين فرعيين مختلفين لفيروس كورونا من أوميكرون نادرًا ما يحدث ذلك.

نصائح بسيطة تقي جسمك من مرض السرطان



مرض السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في العالم، لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن للعديد من أنواع السرطان، وذلك بفضل إجراء الفحوصات والكشف المبكر للعديد من أنواع الأورام السرطانية، أيضا تطور العلاج، والوعي الكافي للوقاية من السرطان .

جمال شعبان يحذر من الكيتو دايت



قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق واستشاري أمراض القلب، أن الكيتو نظام غذائي يعتمد علي إحداث انقلاب فسيولوجي في الجسم وتحويل مادة الطاقة المستخدمة إلى دهون بدلا من الجلوكوز.