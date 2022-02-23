برلماني: قانون الضريبة العقارية الجديد في صالح المواطن.. ووزير المالية سيكون سعيدًا برفضه لهذا السبب|فيديو

عاد للمجلس لإجراء تعديلات عليه

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة عن حزب مستقبل وطن ، إن قانون الضريبة علي التصرفات العقارية تمت إعادته إلينا من قبل رئيس مجلس النواب بسب موجة كبيرة من الانتقادات وهذا بسب خوف المواطنين الدائم من قوانين الضرائب .

واضاف ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن القانون الذى أعيد الينا مرة أخري يوجد به تيسيرات اكثر من القانون الساري حاليا ، مؤكدا أن الشخص الوحيد الذى سيكون سعيداً إذا تم رفض هذا القانون هو وزير المالية وذلك لأن القانون كان له الحق في الحصول علي 3 مليارات جنيه من الخزانة العامة وهذا لمصلحة المواطنين .

وأوضح ياسر عمر ، أن قانون التصرفات العقارية والذي تكون نسبته 2.5% مازال ساريا بغراماته علي التأخير وهذا لن يخفف علي الكثير من المواطنين في تصرفاتهم العقارية لما قبل عام 2015 .