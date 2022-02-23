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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال ياقوت: تسجيل العقارات لن يستغرق أكثر من 30 يوما | فيديو

رئيس مصلحة الشهر
رئيس مصلحة الشهر العقاري

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن القانون الجديد استهدف تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

وأضاف جمال ياقوت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، ان تسجيل العقارات لن يستغرق أكثر من 30 يوما، مشيرا إلى أنه ستكون هناك عقوبات مشددة على من يقدم أوراقا مزورة للتسجيل العقاري.

وتابع جمال ياقوت، أن قانون الشهر العقاري الجديد سيعمل على  القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقاري ، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري إلى أن الحد الأدنى لتسجيل العقارات سيصل إلى 500 جنيه.

 

 

الدستور العقارات الشهر العقاري الاستثمار غسل الاموال

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