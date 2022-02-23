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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: موسيماني «مش غشيم».. ورفقًا باللاعبين الأجانب

موسيماني
موسيماني

أثنى الإعلامي أحمد حسام ميدو على بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مشددا على أنه مدرب "معلم" وذلك عقب فوز الأحمر على المقاصة برباعية نظيفة في الدوري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه التحية لموسيماني المدرب الذكي الذي دفع بلويس ميكيسوني أمام مصر المقاصة، واختار موسيماني التوقيت المناسب". 
وأضاف: "ميكسيوني ينقصه فقط الانسجام والتأقلم وأقول رفقا باللاعبين الأجانب في مصر، يريدون التأقلم والانسجام ويحتاجون إلى وقت".
وتابع: "مباراة المقاصة اليوم كانت مثالية بالنسبة لموسيماني للدفع باللاعبين الشباب، وكان من الممكن أن يكون هناك مدرب غشيم يرفض الدفع بلويس ميكيسوني وكذلك كريم فؤاد، ولكن موسيماني اختار التوقيت المناسب واستفاد كثيرا". 
واختتم حديثه قائلًا: "تألق موسيماني سيجعل لاعبي الأهلي الأساسيين يخشون على أماكنهم، لذلك تجهيز البدائل أمر هام بالنسبة لموسيماني، الذي أعتبره معلم، ويهتم بالتفاصيل الصغيرة".

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