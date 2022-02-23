ميدو: البطولات في الأهلي تخلق دوافع جديدة للاعبين

يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو أن تحقيق البطولات في الأهلي يخلق المزيد من الدوافع، ويجعل الفريق أقوى، وهذا ما يحدث في الأندية الكبرى.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في الأهلي، البطولات وتحقيق المزيد من النجاحات يخلق دوافع جديدة، وهذا يحدث في الأندية الكبيرة".

وأضاف: "اللاعبون الكبار في الأهلي عليهم دورا هاما لانسجام اللاعبين الأجانب في الفريق- ومنهم على سبيل المثال: لويس ميكيسوني- مثل الغداء سويا، وكذلك التواصل باستمرار، والاحتواء، ولكن أهم نقطة للتأقلم؛ هي التألق، الذي يجعله ينسجم بشكل أسرع مع الفريق".

وختم حديثه قائلا: "فوز الأهلي على المقاصة اليوم منح الأهلي العديد من المكاسب خاصة على مستوى تألق لويس ميكيسوني الذي أحرز هدفين".