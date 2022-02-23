حققت ميداليات ذهب في السباحة.. شاب من ذوي الهمم: الإعاقة في الفكر وليس الجسد|فيديو

قال محمد الحسيني، طالب بكلية "الآداب" ومن ذوي الهمم، إن الإعاقة في الفكر وليس في الجسد، موضحا: "ممكن يكون شكلي مختلف أو ممكن أكون مش بسمع أو ممكن لا أرى بس القلب بيسمع ويرى".

وأضاف محمد الحسيني ، خلال لقائه لـ برنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن "توماس أديسون" كان من ذوي الهمم ، ويعاني من ضعف السمع، ولكن دعم الأسرة له كان كبيراً، متابعاً: "يعجبني أقواله جدًا في النجاح" .

وتابع "الحسيني": أنا حققت ميداليتين ذهب في السباحة وتأهلت لمنتخب مصر لبطولة العالم، واشتركت في 8 سباقات أساسية، وساهمت في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة .

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مسرحية “كنز الدنيا” ، تتحدث عن قصة حياة ذوي الهمم، مؤكدة أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ما شجعنا لنقدم مثل هذا العمل.

وأضافت نيفين القباج، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن تجربة الفن والتغير وتغير اتجاهات الناس نحو ذوى الإعاقة والأيتام أمر عظيم.

وتابعت نيفين القباج: “أؤمن أن الفن تغير، وكنا نحتاج أن نسمع هؤلاء وهم يتحدثون عن أنفسهم".