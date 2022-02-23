ميدو: على مسئوليتي.. ناشئ الزمالك السابق أحمد عادل ميسي سيكون أحد النجوم بمصر

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن أحمد عادل ميسي، لاعب الاتحاد السكندري الحالي وناشئ الزمالك السابق، سيظهر بشكل مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تألقه الملفت بالمباريات الماضية.

قال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد عادل ميسي الذي كان يتواجد في ناشئين الزمالك، لاعب كبير وسيظهر بشكل مميز خلال الفترة المقبلة"

وأشار ميدو إلى أن أحمد عادل ميسي لاعب يمنح فريقه العديد من الحلول الهجومية المميزة بإمكانياته.

واختتم حديثه قائلاً: "مفيش لعيب في مصر قادر على الدريبلينج مثل أحمد عادل ميسي، لديه ثقة في نفسه وجرأة ويذهب للمنافسين لمراوغتهم، لديه شخصية كبيرة، وعلى ضمانتي ومسؤوليتي إذا حافظ على نفسه سيكون من ضمن أفضل نجوم مصر".