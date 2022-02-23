ميدو: محمد عبدالغني أنسب بديل لتعويض غياب طارق حامد أمام الوداد

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو بضرورة الدفع بمحمد عبد الغني مدافع الفريق في مركز رقم 6 لتعويض غياب طارق حامد في مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الوداد بالنسبة للزمالك عُنق زجاجة، ومجموعة الزمالك مُعقدة ولكن إذا حقق الزمالك الفوز سيكون التأهل بين أيدي الفريق".

أضاف: "ساجرادا سيعطل بترو أتلتيكو والعكس صحيح، ساجرادا أقل فنيا من بترو أتلتيكو، ولكن الفريقين سيعطلان بعضهما وتذكروا كلامي".

وتابع: "الوداد هو زمالك المغرب وأغلب الوداديين زملكاوية، ويجب أن يخوض الزمالك المباراة بشخصية البطل، وإذا لم يفز الزمالك يجب ألا يخسر، ومباراة الوداد أهم مباراة بالنسبة للزمالك".

واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك لم يفز سوى بمباراتين فقط من أصل 9 في غياب طارق حامد وأنسب بديل لطارق حامد هو محمد عبد الغني، لابد أن يتواجد في مركز رقم 6 ومواجهة الوداد بدون لاعب رقم 6 سيكون أمرًا خاطئًا وسيكلف الفريق".