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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ميدو: محمد عبدالغني أنسب بديل لتعويض غياب طارق حامد أمام الوداد

صدى البلد

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو بضرورة الدفع بمحمد عبد الغني مدافع الفريق في مركز رقم 6 لتعويض غياب طارق حامد في مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الوداد بالنسبة للزمالك عُنق زجاجة، ومجموعة الزمالك مُعقدة ولكن إذا حقق الزمالك الفوز سيكون التأهل بين أيدي الفريق". 
أضاف: "ساجرادا سيعطل بترو أتلتيكو والعكس صحيح، ساجرادا أقل فنيا من بترو أتلتيكو، ولكن الفريقين سيعطلان بعضهما وتذكروا كلامي". 
وتابع: "الوداد هو زمالك المغرب وأغلب الوداديين زملكاوية، ويجب أن يخوض الزمالك المباراة بشخصية البطل، وإذا لم يفز الزمالك يجب ألا يخسر، ومباراة الوداد أهم مباراة بالنسبة للزمالك".
واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك لم يفز سوى بمباراتين فقط من أصل 9 في غياب طارق حامد وأنسب بديل لطارق حامد هو محمد عبد الغني، لابد أن يتواجد في مركز رقم 6 ومواجهة الوداد بدون لاعب رقم 6 سيكون أمرًا خاطئًا وسيكلف الفريق".

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