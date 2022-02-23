عودة عبد الله السعيد.. تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة فريقة في معسكر مباراة البنك الأهلي، المقرر عقده في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الخامسة والنصف من مساء غدٍ، الخميس، على استاد بتروسبورت في إطار لقاءات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - فاجري لاكاي - دودو الجباس

ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، والاستمرار في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة المهمة.