وزير خارجية أوكرانيا : حرب بوتين مُفتعلة وغير مبررة |فيديو

قال وزير خارجية أوكرانيا ، إن الجميع الآن يمر بأيام صعبة ومنهم أوكرانيا وأمريكا والعالم وهذا لأن الأمر يتعلق بأمن أوروبا والسلام العالمي والسلام بشكل عام، مؤكدا أن الاعتداء الروسي قد جلب العالم علي مشارف أكبر أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية .

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية أمريكا، أن الرئيس بوتين اعترف بقطعتين من الأراضي الأوكرانية علي أنها دول مستقلة ونحن لن نعترف بتاتا بهذه السخافة ولا العالم وما اعترف به بوتين، مؤكدا أن حرب بوتين لأوكرانيا مفتعلة وغير مبررة على أرض ذات سيادة.

وأوضح وزير خارجية أمريكا أن روسيا تعزز من عدوانها على أوكرانيا مؤكدًا أن ما قام به الرئيس الروسي هو انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء علي سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها .

