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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير خارجية أوكرانيا : حرب بوتين مُفتعلة وغير مبررة |فيديو

وزير خارجية أوكرانيا
وزير خارجية أوكرانيا

قال وزير خارجية أوكرانيا ، إن الجميع الآن يمر بأيام صعبة ومنهم أوكرانيا وأمريكا والعالم وهذا لأن الأمر يتعلق بأمن أوروبا والسلام العالمي والسلام بشكل عام، مؤكدا أن الاعتداء الروسي قد جلب العالم علي مشارف أكبر أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية .

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية أمريكا، أن الرئيس بوتين اعترف بقطعتين من الأراضي الأوكرانية علي أنها دول مستقلة ونحن لن نعترف بتاتا بهذه السخافة ولا العالم وما اعترف به بوتين، مؤكدا أن حرب بوتين لأوكرانيا مفتعلة وغير مبررة على أرض ذات سيادة.

وأوضح وزير خارجية أمريكا أن روسيا تعزز من عدوانها على أوكرانيا مؤكدًا أن ما قام به الرئيس الروسي هو انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء علي سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها .
 

وزير خارجية أمريكا الاراضى الحرب العالمية الثانية الرئيس الروسى الحرب العالمية أوكرانيا

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