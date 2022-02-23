كرم جبر: زيارة الرئيس السيسي للكويت جاءت في توقيت مهم لمواجهة المخاطر التي تهدد العرب|فيديو

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس السيسي قد أكد أن أمن الكويت وأمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السيسي للكويت تلخص الموقف.

وأضاف كرم جبر، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن زيارة الرئيس السيسي للكويت، جاءت في توقيت هام تتصاعد فيه المخاطر التى تواجه المنطقة العربية وللاتفاق على مواضيع محددة وسيكون هناك حوار لقضايا الإرهاب التى تهدّد أمن المنطقة بالكامل وسيتم العمل على وضع حد للتهديد الإرهابي والجماعات الإرهابية.

وتابع كرم جبر، أنه سيكون هناك أيضًا حديث عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، لأن الفقر هو البوابة الواسعة للإرهاب.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن مصر تشكل 25% من الإستثمارات العربية، مؤكداً أن المصريين يعيشون في الكويت كأنهم يعيشون في بلدهم والعمالة المصرية متواجدة ويعيشون بشكل مستقر ويتمتعون بكافة حقوقهم.

وأكد كرم جبر، أن الكويت ترحب بالعمالة المصرية، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية لها تاريخ كبير في الكويت، والعلاقات المصرية الكويتية ستكون فى أوج ازدهارها خلال الفترة المقبلة .