عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشحون للرئاسة الفرنسية يواجهون صعوبة في الحصول على التوقيعات الـ500 اللازمة لخوض السباق

مرشحون للرئاسة الفرنسية
مرشحون للرئاسة الفرنسية ـ أرشيفية

أعلنت مرشحة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) مارين لوبان، أمس الثلاثاء، تعليق حملتها الميدانية حتى الحصول على التوقيعات الـ 500 الإلزامية لخوض السباق، حسبما أشارت الشبكة الإخبارية لقناة "بي أف أم تي في" الفرنسية.
وأشارت قناة "بي أف أم تي في" إلى أن لوبان أرجأت أيضًا مؤتمرها الصحفي حول التعليم، المقرر عقده غدًا الأربعاء. 
وأوضحت مارين لوبان إلى أنها بحاجة لنحو 40 توقيعًا من المنتخبين المحليين لإتمام النصاب المفروض، قبل أسبوع واحد من الموعد النهائي الذي حدده المجلس الدستوري لجمع 500 توقيع من 30 دائرة على الأقل.
ونوهت قناة "بي أف أم تي في" إلى أن مارين لوبان ليست المرشحة الرئاسية الوحيدة التي تواجه صعوبة في الحصول على التوقيعات الـ500، مشيرة إلى أن منافسها اليميني المتطرف إريك زمور اضطر إلى إلغاء رحلة مخطط لها هذا الأسبوع إلى جزيرة لا ريونيون ليكرس نفسه للاتصال بالمسؤولين المنتخبين.
وأضافت القناة الإخبارية أن جان لوك ميلينشون -من حزب فرنسا الأبية- الذي حصل على 10% من نوايا التصويت في الجولة الأولى، وكذلك نيكولا دوبون آيجنان - من حزب انهضي فرنسا- وكريستيان توبيرا وفيليب بوتو - من الحزب الجديد المناهض للرأسمالية- وأنس كازيب - من حزب الثورة الدائمة- يواجهون أيضًا نفس الصعوبات في الحصول على التوقيعات، باستثناء عالم البيئة يانيك جادوت الذي قد يصل إلى 500 توقيع اليوم.
وفي ظل الصعوبات التي يواجهها المرشحون للانتخابات الرئاسية، استجاب أكثر من 120 رئيس بلدية لمبادرة رئيس حزب الحركة الديمقراطية (المودم) فرانسوا بايرو لإنشاء "بنك" للرعاية لتمكينهم من الحصول على التوقيعات الـ500.
وبحسب قناة "بي أف أم تي في"، لم يحصل حتى الآن على التوقيعات الـ 500 سوى فاليري بيكريس والرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، الذي لم يعلن بعد ترشحه، وفابيان روسيل، والاشتراكية آن هيدالجو، والشيوعي فابيان روسيل، ونائب تيار الوسط جان لاسال.
وتم تأسيس قاعدة جمع 500 توقيع لخوض الانتخابات الرئاسية على بنود القانون الأساسي لعام 1976. ولم يكن القانون يسمح قبل هذا التاريخ إلا بالحصول على 100 توقيع على الأقل، لكن إجراءات الترشح تشددت بعد انتخابات 1974 بعدما كثرت الترشيحات "غير الجدية".
ووفقًا لقانون 29 مارس لعام 2021، يجب أن يبدأ جمع التوقيعات في يوم الجمعة العاشر قبل إجراء الدورة الأولى من الانتخابات وينتهي في يوم الجمعة السادس. وبالنسبة لاستحقاق هذا العام، بدأ جمع التوقيعات الجمعة 27 يناير 2022 ويستمر حتى يوم الجمعة 4 مارس بحلول الساعة السادسة مساء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

الجيش الأوكراني يقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس.. وسقوط قتلى مدنيين

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

بشأن سد النهضة .. رسالة عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

ترشيحاتنا

طقس الأربعاء| الأرصاد: دافئ نهارا بـ 23 درحة على القاهرة.. وأمطار وشديد البرودة ليلا

ضياء السيد: الجهاز الفني للمنتخب يضم دائمًا الأفضل من اللاعبين

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

أول رد روسي على عقوبات بريطانيا ضد موسكو

ضياء السيد: لا نغضب من الهجوم على المنتخب.. وكأس العرب أفاد الفريق

هجوم إسرائيلي على سوريا يتسبب في أضرار مادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من صيف لزعابيب.. ماذا قالت الارصاد الجوية عن حالة الطقس خلال ال 72 المقبلة؟

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ