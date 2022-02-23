مرشحون للرئاسة الفرنسية يواجهون صعوبة في الحصول على التوقيعات الـ500 اللازمة لخوض السباق

أعلنت مرشحة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) مارين لوبان، أمس الثلاثاء، تعليق حملتها الميدانية حتى الحصول على التوقيعات الـ 500 الإلزامية لخوض السباق، حسبما أشارت الشبكة الإخبارية لقناة "بي أف أم تي في" الفرنسية.

وأشارت قناة "بي أف أم تي في" إلى أن لوبان أرجأت أيضًا مؤتمرها الصحفي حول التعليم، المقرر عقده غدًا الأربعاء.

وأوضحت مارين لوبان إلى أنها بحاجة لنحو 40 توقيعًا من المنتخبين المحليين لإتمام النصاب المفروض، قبل أسبوع واحد من الموعد النهائي الذي حدده المجلس الدستوري لجمع 500 توقيع من 30 دائرة على الأقل.

ونوهت قناة "بي أف أم تي في" إلى أن مارين لوبان ليست المرشحة الرئاسية الوحيدة التي تواجه صعوبة في الحصول على التوقيعات الـ500، مشيرة إلى أن منافسها اليميني المتطرف إريك زمور اضطر إلى إلغاء رحلة مخطط لها هذا الأسبوع إلى جزيرة لا ريونيون ليكرس نفسه للاتصال بالمسؤولين المنتخبين.

وأضافت القناة الإخبارية أن جان لوك ميلينشون -من حزب فرنسا الأبية- الذي حصل على 10% من نوايا التصويت في الجولة الأولى، وكذلك نيكولا دوبون آيجنان - من حزب انهضي فرنسا- وكريستيان توبيرا وفيليب بوتو - من الحزب الجديد المناهض للرأسمالية- وأنس كازيب - من حزب الثورة الدائمة- يواجهون أيضًا نفس الصعوبات في الحصول على التوقيعات، باستثناء عالم البيئة يانيك جادوت الذي قد يصل إلى 500 توقيع اليوم.

وفي ظل الصعوبات التي يواجهها المرشحون للانتخابات الرئاسية، استجاب أكثر من 120 رئيس بلدية لمبادرة رئيس حزب الحركة الديمقراطية (المودم) فرانسوا بايرو لإنشاء "بنك" للرعاية لتمكينهم من الحصول على التوقيعات الـ500.

وبحسب قناة "بي أف أم تي في"، لم يحصل حتى الآن على التوقيعات الـ 500 سوى فاليري بيكريس والرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، الذي لم يعلن بعد ترشحه، وفابيان روسيل، والاشتراكية آن هيدالجو، والشيوعي فابيان روسيل، ونائب تيار الوسط جان لاسال.

وتم تأسيس قاعدة جمع 500 توقيع لخوض الانتخابات الرئاسية على بنود القانون الأساسي لعام 1976. ولم يكن القانون يسمح قبل هذا التاريخ إلا بالحصول على 100 توقيع على الأقل، لكن إجراءات الترشح تشددت بعد انتخابات 1974 بعدما كثرت الترشيحات "غير الجدية".

ووفقًا لقانون 29 مارس لعام 2021، يجب أن يبدأ جمع التوقيعات في يوم الجمعة العاشر قبل إجراء الدورة الأولى من الانتخابات وينتهي في يوم الجمعة السادس. وبالنسبة لاستحقاق هذا العام، بدأ جمع التوقيعات الجمعة 27 يناير 2022 ويستمر حتى يوم الجمعة 4 مارس بحلول الساعة السادسة مساء.