رئيس بيلاروسيا يتعهد بتطوير التعاون العسكري مع روسيا

بغض النظر عن موقف الغرب من موسكو

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستطور التعاون العسكري مع روسيا، بغض النظر عما قد يفكر فيه الغرب بشأنها.

وقال لوكاشينكو، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية،: "سنطور التعاون العسكري مع روسيا من أجل تعزيز الاستعداد القتالي لاتحادنا".

وأشار إلى أن جيشي البلدين قاما بتدريبات مشتركة واسعة النطاق على مدار الستة أشهر الماضية .. مُضيفًا أنه: "إذا لزم الأمر، سنجري المزيد من التدريبات، بغض النظر عما قد يفكر فيه أولئك المتواجدون على الجانب الآخر من الحدود، بشأن مناوراتنا المشتركة مع روسيا".

كما شدد الرئيس البيلاروسي على أنه من حق بلاده السيادي أن تتعلم الدفاع عن نفسها على أرضها في أي وقت وفي أي مكان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس الأول الإثنين عن اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" العشبيتين .. القرار الذي رفضته العديد من دول الغرب، معربة عن اعتزامها فرض عقوبات صارمة ضد موسكو.

