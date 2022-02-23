لضمان الاستقرار الدائم.. نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي عبد الله اللافي، أمس الثلاثاء، دعم المجلس لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا، واستكمال برنامجها لتوحيد المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده اللافي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5، لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والخطوات العملية المتخذة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.