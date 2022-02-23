أحمد أبو مسلم: أداء الأهلي أمام المقاصة مميز للغاية.. وميكيسوني أمامه الكثير رغم هدفيه

قال أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي ظهر بأداء مميز للغاية أمام مصر المقاصة، ليكلل مجهوده بالفوز برباعية نظيفة، ويستعيد صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أبو مسلم، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي قدم أداء رائع بالتحديد في الشوط الأول، ليستعيد ظهوره الجيد، بعد مستوى كان يشوبه الإجهاد خلال المباريات الماضية، نتيجة تلاحم المباريات ومشاركة لاعبيه الدولييين مع منتخب مصر.

وواصل تصريحاته، أن لويس ميكيسوني، على الرغم من تسجيله هدفين، لكنه ما زال لم يقدم الذي ينتظره منه جماهير الأهلي، بينما محمد شريف وحسين الشحات، أيضًا لم يظهر بالمستوى الحقيقي لهما حتى الآن.

واختتم تصريحاته، أن أداء الأهلي سيتحسن خلال المباريات المقبلة، في ظل التوليفة الرائعة للفريق، موضحًا أن تجديد عقد بيتسو موسيماني مدرب الفريق، سيزيد من استقرار الفريق، وتركيز المدرب داخل المستطيل الأخضر فقط.