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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد صالح: تعادل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا نتيجة إيجابية

صدى البلد

قال أحمد صالح، المدرب العام بفريق غزل المحلة، إن التعادل أمام سيراميكا كليوباترا نتيجة مُرضية، خاصة أن المنافس فريق كبير للغاية يتمتع بجهاز فني ولاعبين ومنظومة رائعة تمتلك كل مقومات النجاح.

وأضاف أحمد صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن عبد الحميد بسيوني مدرب غزل المحلة، أغلق مفاتيح سيراميكا كليوباترا، موضحًا أنه كان يتمنى الفوز في المباراة، إلا أن النقطة تعد نتيجة إيجابية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني منذ توليه مهمة تدريب غزل المحلة، وهو يعمل على قدم وساق، من أجل وضع زعيم الفلاحين في مركز جيد بجدول الدوري، فضلًا عن التأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة، مشددًا أن إدارة النادي لا تبخل على اللاعبين بشيء، ومستحقاتهم يتم صرفها في مواعيدها.

واختتم تصريحاته، أن غزل المحلة يخوض مبارياته وهو يضع عينيه على نتيجة الفوز، وهو ما يقوم بتوصيله عبد الحميد بسيوني إلى اللاعبين، موضحًا أن بسيوني يريد إنهاء الموسم في مركز جيد.

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