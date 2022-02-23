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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يرضخ لطلبات بن شرقي حول الشرط الجزائي رغم انسحاب أندية الخليج من المفاوضات

صدى البلد

قال الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية  ETC، إن إدارة نادي الزمالك وافقت بشكل رسمي على طلب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق بوضع شرط جزائي في عقده مقابل التجديد له.

وكان بند الشرط الجزائي هو محل الخلاف بين إدارة الزمالك وبن شرقي طوال الفترة الماضية وسط رفض الإدارة وضع بند شرط جزائي في عقده.

وأضاف شبانة أن الإدارة وافقت في النهاية على وضع البند من ناحية المبدأ وجاري التفاوض بين الطرفين على القيمة المالية.

وتابع أن تجديد بن شرقي للزمالك شهد انفراجة كبيرة في الساعات الماضية واللاعب قد يوقع على عقود التجديد قريبًا في ظل تراجع بعض الأندية الخليجية عن التعاقد معه بسبب تراجع مستواه مع الفريق.

وفي ذات السياق، كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موقف لاعبي الزمالك “ بن شرقي وأبو جبل وطارق حامد” من التجديد للفريق ، ونشر تغريدة عبر حسابة الشخصى بموقع “تويتر” . 

وكتب سيف زاهر: “ بن شرقي وأبو جبل وطارق حامد في طريقهم للتجديد ”. 

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