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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تأجيل مباراة السنغال ليوم مفيد للاعبين

ضياء السيد: الجهاز الفني للمنتخب يضم دائمًا الأفضل من اللاعبين

ضياء السيد
ضياء السيد

أكد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، إن أبواب المنتخب مفتوحة أمام الجميع في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يريد دائمًا ضم الأفضل.

وأضاف ضياء في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "نتابع مباريات الدوري بشكل جيد للغاية، ولا نغلق قائمة المنتخب على عدد محدود من اللاعبين".

وتابع: "تأجيل مباراة السنغال ليوم سيفيد المنتخب واللاعبين في الاستشفاء بعد مباراة الذهاب".

موعد مباراة مصر والسنغال ضمن تصفيات كأس العالم 2022 حدث يترقبه الكثيرون في مصر ويعتبرونه لقاء الحسم ضد منتخب السنغال في القاهرة وداكار؛ من أجل بلوغ نهائيات كأس العالم- قطر 2022.

موعد مباراة مصر والسنغال

شبكة “أون تايم سبورتس” أعلنت موعد مباراة مصر والسنغال ضمن منافسات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر. 

وكتب الحساب الرسمي لشبكة قنوات أون تايم سبورتس على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: "انتظرونا على قنوات On time Sports، إذاعة مباراة منتخب مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم". 

موعد مباراة مصر والسنغال 

ووفقًا لطلب الاتحاد المصري لكرة القدم، وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تأخير لقاء الإياب بين مصر والسنغال 24 ساعة.

وأصبحت المواعيد النهائية للمباراتين، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم:

- مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس 2022، الساعة 7:30 مساء.

- مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة  5 مساء.

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