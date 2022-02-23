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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمناسبة افتتاح الملعب الجديد.. وائل جمعة يشارك في مباراة أساطير السنغال وأفريقيا

وائل جمعة يشارك في
وائل جمعة يشارك في مباراة أساطير السنغال وأفريقيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة افتتاح ملعب «ديامناديو» في العاصمة السنغالية داكار، في لأول مرة بعد تشييده، في المباراة الودية بين أساطير القارة السمراء ومنتخب التيرانجا.

وسيقام على الملعب مباراة منتخب مصر والسنغال كأول مباراة رسمية على الملعب الجديد، في إطار منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وشارك وائل جمعة مدافع مصر الأسبق في تعادل أساطير إفريقيا مع أساطير السنغال بهدف لكل منهما في افتتاح ملعب ديامنياديو في العاصمة المحلية داكار.

وخاض وائل جمعة 16 دقيقة من المباراة التي شارك فيها العديد من النجوم مثل ديديه دروجبا وصامويل إيتو وإيمانويل أديبايور والحاج ضيوف.

وسجل خليلو فاديجا هدف أساطير السنغال بينما سجل جاي أوكوشا هدف أساطير إفريقيا.

وفي سياق آخر استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي السنغال المقرر إقامتهما يومي 23 و29 مارس المقبل في المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر خلال أحد أيام 10 أو 11 أو 12 مارس المقبل حسب جدول مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الإفريقية.

ويسعى كيروش إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهتي السنغال، من أجل الفوز بهما والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم .

وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش ، التحضير من الآن لمواجهتي السنغال المقرر إقامتهما في شهر مارس المقبل ضمن المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكلف كيروش جهازه المعاون المكون من روجيريو سانتو وضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري بمتابعة جميع مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة من أجل اختيار أفضل العناصر الممكنة ضمن قائمة المنتخب لخوض مباراتي السنغال، مؤكدا أن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع خلال الفترة المقبلة .

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