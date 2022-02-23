أخبار الرياضة| بيرسي تاو جاهز لمباراة الأهلي وصن داونز.. عقوبات قاسية على مورينيو

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن مستجدات إصابة بعض لاعبي فريقه قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

قضت رابطة الدوري الإيطالي بإيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما مباراتين عقب طرده خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع فيرونا السبت الماضي.

قال أشرف البركي، رئيس قطاع الكرة لفريق النصر الليبي، إن النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي السابق، انضم إلى صفوف الفريق رسميًا لمدة موسم ونصف الموسم، موضحًا أنه يتوقع تألقه بشكل لافت للأنظار.

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك المعار لصفوف فيوتشر تلقى مكالمة هاتفية من أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الأيام الماضية حيث أبلغه بالعودة لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن سبب نقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم إلى ستاد القاهرة الدولي.