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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير أسامة الهادي يبحث التعاون المشترك بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء

سفير مصر يلتقي الامين
سفير مصر يلتقي الامين العام لتجمع دول الساحل والصحراء

 التقى السفير أسامة الهادي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد، "بريجي رافيني" الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، حيث جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين مصر والتجمع، لا سيما في ظل استضافة القاهرة لمركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والدور المنوط بهذا المركز على صعيد تعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية والمساهمة في بناء قدرات وتدريب كوادر الدول الأعضاء بالتجمع.


من جانبه، أشاد الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالدور المصري الفاعل داخل المنظمة والعلاقات المتميزة بين مصر والتجمع، كما أعرب عن تطلعه للارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجاليّ مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يعزز الجهود المشتركة للدول الأعضاء في مواجهة تلك الظواهر.

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