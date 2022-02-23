شروط يجب توافرها في عقود الكهرباء والسكن بجوار الخطوط الهوائية

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بعض المعلومات التى يجب على المواطنين معرفتها ومنها المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء ، ومعلومات بجب توافرها حين التعاقد مع الكهرباء على توريد التغذية الكهربائية.

أولا : المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

حددت الكهرباء المسافات الآمنة للسكن بجوار الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرين متراً

والمسافات الآمنة للخطـوط الهوائية للجهود العالية ثـلاثـة عشر متراً

وبالنسبة للخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة خمسـة أمتار

أما كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة فتحددت المسافة بخمسـة أمتار

وأخيرا المسافات الآمنة للسكن بحوار كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران

ثانيا : بيانات يجب توافرها في عقود الكهرباء

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك البيانات التي يجب أن تتضمنها عقود توريد الطاقة الكهربائية، عند ابرامها، وهى كالاتي:

١- تاريخ تحرير العقد.

٢- جميع البيانات الخاصة بطرفي التعاقد-:

أسماء المتعاقدين.

لكيان القانوني لكل منهما.

وصف المكان المورد له الطاقة الكهربائية وملحقاته.

عنوان المكان المورد له الطاقة الكهربائية.

جهد التغذية.

القدرة التعاقدية.

مكان تركيب العداد.

٣-مدة سريان العقد، وأسلوب إنهاؤه.

٤- تحديد التزامات طرفي التعاقد.

٥-تحديد قيمة المقابل النقدي للطاقة الكهربائية الموردة.

٦-تحديد مواعيد أداء هذا المقابل.

٧-الشروط الجزائية لمخالفة أحكام العقد.

٨-توقيع العقد.