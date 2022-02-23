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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي للكويت وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين

صدى البلد

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت ولقائه بأمير الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وبحفاوة الاستقبال للرئيس وعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وتأكيدات أمير الكويت بأن الكويت لن تنسى المواقف المصرية.
ففي صحيفة (القبس) الكويتية وتحت عنوان "الأمير للسيسي: الله يديم المحبة" كتبت الصحيفة اتجهت أنظار العالم العربي أمس إلى الكويت التي استقبلت الرئيس السيسي في زيارة رسمية، والتي عكست عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت بمصر.
وتحت عنوان "الأمير للسيسي: المصريون إخوة ومواقفهم لا تُنسى" نقلت صحيفة (الجريدة) عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد قوله "إن الشعب المصري أخ، وطول عمره مع أشقائه، وإخوانه الكويتيون ما ينسون هذا الموقف"، لافتاً إلى أن الدماء اختلطت بين الشعبين.
وأضافت الصحيفة أن أمير الكويت قال مرحباً بالرئيس السيسي: "فخامة الرئيس أهلاً وسهلاً فيك نورت الكويت، أبرك الساعات، الله يديم هذه المحبة والمعزة اللي في القلوب مع بعض إن شاء الله والعلاقة الطيبة بين البلدين قدوة للآخرين.. ودائماً نعتز بآرائكم السديدة وبملاحظاتكم، ونشكركم، وما نستغني دائماً عن بعض النصائح التي تدور بيننا وتتم بين البلدين... الأخ فخامة الرئيس نعتز باهتمامك وحرصك على علاقة البلدين الشقيقين مصر والكويت، وهذا من قديم الزمان، والآن نورت بلدك الثاني... فخامة الرئيس بين أهلك وإخوانك".
وفي صحيفة (النهار) الكويتية وتحت عنوان "مباحثات سمو ولي العهد والرئيس المصري تناولت تعزيز العلاقات وتنميتها" أوضحت الصحيفة أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية - الكويتية لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بينهما، خاصةً في ظل قرب انعقاد الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة المصرية-الكويتية في القاهرة، وكذلك اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي تقدم بالشكر إلى الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلا عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد.
وفي صحيفة (الأنباء) وتحت عنوان "الأمير للسيسي: الشعب المصري أخ كبير" نقلت الصحيفة عن أمير الكويت قوله "دائما نعتز بآرائكم وملاحظاتكم، وأشكركم وما نستغني عنكم، ودائما بعض النصائح اللي تدور ما بيننا وما بين البلدين، وهذا مو كثير على الأخ فخامة الرئيس باهتمامه وحرصه على مصلحة البلدين الشقيقين مصر والكويت، وهذا من قديم الزمان.. وطبعا نورت بلدكم الثاني بزيارتك، ويا أهلا وسهلا في فخامة الرئيس بين أهلك وإخوانك". 
وأوضحت الصحيفة أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أجرى مباحثات رسمية مع الرئيس السيسي تناولت العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والمستجدات الإقليمية والدولية.

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