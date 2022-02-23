ميدو: طارق حامد "راجل" ولا يتمرد على الزمالك

فتح الإعلامي أحمد حسام ميدو النار على مرددي نغمة تمرد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، مشددا على أن طارق لا يتمرد على الزمالك ويعاني من إصابة في الركبة.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طارق حامد يعاني من إصابة كبيرة، وليس من نوعية اللاعبين الذين يتمردون، طارق حامد راجل وذكي، وأعرفه جيدا".



أضاف: "طارق عندما يتشاجر على عقده يجب أن تكون قدمه في الملعب، وعنصر أساسي كي يقف على أرض صلبة عند التفاوض على عقده، لذلك النغمة التي ترددت حول تمرد طارق حامد غير صحيحة".



وختم حديثه قائلا: "الناس اللي بتصدر فكرة تمرد طارق حامد ابعدوا عنها، قولا واحدا طارق حامد اتصاب في التدريب في كرة مشتركة جامدة والإصابة في ركبته، ويتأهل باستمرار، ولازم جمهور الزمالك يصد لنغمة تمرد طارق حامد ولا يمكن أن يتمرد اللاعب عن الزمالك".