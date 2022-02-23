عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: طارق حامد "راجل" ولا يتمرد على الزمالك

طارق حامد
طارق حامد

فتح الإعلامي أحمد حسام ميدو النار على مرددي نغمة تمرد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، مشددا على أن طارق لا يتمرد على الزمالك ويعاني من إصابة في الركبة.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طارق حامد يعاني من إصابة كبيرة، وليس من نوعية اللاعبين الذين يتمردون، طارق حامد راجل وذكي، وأعرفه جيدا". 


أضاف: "طارق عندما يتشاجر على عقده يجب أن تكون قدمه في الملعب، وعنصر أساسي كي يقف على أرض صلبة عند التفاوض على  عقده، لذلك النغمة التي ترددت حول تمرد طارق حامد غير صحيحة". 


وختم حديثه قائلا: "الناس اللي بتصدر فكرة تمرد طارق حامد ابعدوا عنها، قولا واحدا طارق حامد اتصاب في التدريب في كرة مشتركة جامدة والإصابة في ركبته، ويتأهل باستمرار، ولازم جمهور الزمالك يصد لنغمة تمرد طارق حامد ولا يمكن أن يتمرد اللاعب عن الزمالك". 

الزمالك طارق حامد احمد حسام ميدو جمهور الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

الجيش الأوكراني يقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس.. وسقوط قتلى مدنيين

بشأن سد النهضة .. رسالة عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان

موضوعات متعلقة

ميدو يعلنها: فرجاني ساسي في الزمالك الموسم المقبل

ترشيحاتنا

جدو: إمكانيات ديانج أعلى من الدوري المصري

جدو عن تألق ميكيسوني: "مينفعش نقيمه دلوقتي"

الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية

ميدو يعلنها: فرجاني ساسي في الزمالك الموسم المقبل

دعاء لراحة القلب .. ردده وقت الهموم والضيق

توترات روسيا وأوكرانيا.. فرصة الغاز المصري للوصول لأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من صيف لزعابيب.. ماذا قالت الارصاد الجوية عن حالة الطقس خلال ال 72 المقبلة؟

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ