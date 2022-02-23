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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الزمالك تغادر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

صدى البلد

 

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المغرب استعدادا للقاء الوداد المغربي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل بالدار البيضاء.

يرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونيه والرياضيه 
وضمت البعثة ٢٦ لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضله الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر –  إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه ..سيد نيمار

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر.

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