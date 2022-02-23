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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر تسرب الغاز بشقتهم في العبور

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

اهصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق اثر تسرب غاز بمسكنهما بعمارات إسكان الشباب بدائرة قسم شرطة العبور فى القليوبية ، جرى نقلهما لمستشفى العبور التخصصي وتم تقديم لهم الخدمة الطبية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد يوسف الشامى، رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بورود بلاغ باصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق اثر تسرب غاز بشقتهم.
وعلى الفور تم اخطارا اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث تبين اختناق زوجان وهما كلا من "مصطفى. ع. ح، وزوجتة" فوزية. ع"، وأولادهما “ جنى، ومروه،وعليه، وعلا”، وجرى نقل المصابين لمستشفى العبور التخصصى وتولت النيابة التحقيق

القليوبية مدير أمن القليوبية المباحث الجنائية مدير المباحث الجنائية مستشفى العبور الخدمة الطبية الغاز

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