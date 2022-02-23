صحف السعودية: الرئيس السيسي يؤكد محورية دور الغاز الطبيعي في مشهد الطاقة المستقبلي.. رفض دولي لاعتراف روسيا بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا

اهتمت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم بعدد من الملفات الإقليمية والدولية، حيث أبرزت تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على محورية دور الغاز الطبيعي في مشهد الطاقة المستقبلي، ورصدت ردود الفعل الدولية المتوالية على اعتراف روسيا بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

الرئيس السيسي يدعو إلى مبادرة مشتركة لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي

في الشأن الإقليمي، نقلت صحيفة "سبق" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده أن الغاز الطبيعي سيلعب دورًا محوريًّا في مشهد الطاقة المستقبلي، مبينًا أن الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدِّرة للغاز لديها الإمكانات والموارد والقدرات التي تؤهِّلها للتغلب على التحديات الحالية التي فرضتها جائحة "كورونا"، والمضي قُدمًا في مسيرة التكامل الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي أمام القمة السادسة لمنتدى الدول المصدِّرة للغاز بالدوحة أمس، وألقاها نيابة عنه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدِّرة للغاز بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز، والعمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي. معربًا عن ثقته بمساهمة منتدى الدول المصدِّرة للغاز في المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات البترولية.

ودعا الرئيس السيسي الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدِّرة للغاز إلى العمل سوية على مبادرة مشتركة، تستهدف تحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي؛ ليصبح أكثر صداقة للبيئة؛ وذلك لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة، واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية، وكذلك بحث التكنولوجيا والتمويل اللازمَيْن لتحقيق ذلك.

عون ينفي تنازل لبنان عن حقوقه في البحر المتوسط

وأبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" نفي الرئيس اللبناني ميشال عون أي تنازل عن حقوق لبنان في البحر المتوسط، خلال التفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.

وكان خصوم عون وجهوا تهماً له بالتنازل عن 1430 كيلومتراً بحرياً حين أعلن قبل أسبوعين أن حق لبنان هو عند الخط 23، وهو الخط الذي طرحه لبنان في عام 2010، ويجعل مساحة النزاع مع إسرائيل تبلغ 860 كيلومتراً.

لكن عون نفى أمس التنازل، مؤكداً أن «كل ما يُقال حول التنازل عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحاً، لأن من يطلقونه غير ملمين بما دار خلال النقاشات التي سوف تحفظ حقوق لبنان وثروته الطبيعية وهذا هو المهم».

ليبيا.. تحركات الدبيبة تربك المشهد

وذكرت صحيفة "البلاد" أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، عقد المشهد الليبي بشكل أكبر عندما أعلن عن خطة جديدة للمرحلة المقبلة والتي قال إنها تقود إلى إجراء انتخابات برلمانية في شهر يونيو المقبل، مبينا أن الخطة التي أطلق عليها اسم “عودة الأمانة إلى الشعب”، ستنهي كافة الأجسام السياسية الحالية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية

وبدأت مساعي وجهود وساطة في ليبيا، لأجل الحدّ من التوتر والانقسام السياسي في البلاد ووقف أي صدام محتمل على السلطة بين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا ورئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة. وقالت مصادر ليبية إن مجموعة من أعيان وقيادات مدينة مصراتة، توصلت إلى تسوية بين باشاغا والدبيبة، من أجل تسليم واستلام السلطة بشكل سلمي.

وتحدثت مصادر أخرى عن لقاء ثلاثي مرتقب سيجمع بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، ويعقد الأسبوع المقبل في أنقرة، بهدف الخروج من المأزق السياسي، حتّى لا تنجرّ البلاد إلى الحرب. بدورها، تتحرك المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز على خط الأزمة، حيث التقت مختلف الأطراف السياسية، في محاولة لتقريب وجهات النظر، ودعت إلى ضرورة التوافق من أجل الحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.

رفض عالمي لتحركات روسيا في أوكرانيا

دوليًا، قالت "الشرق الأوسط" إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجه انتقاداً شديد اللهجة إلى موسكو، معتبراً أنّ «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ليست قائمة طعام انتقائية» يمكن للكرملين أن يختار منها ما يشاء، مطالباً روسيا بالتزام هذا الميثاق «بالكامل» في ما خصّ العلاقة مع أوكرانيا.

وقال جوتيريش للصحافيين، إنّ «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائياً»، مشدّداً على أنّ الدول الأعضاء وافقت عليها جميعاً وعليها جميعاً تطبيقها.

وأضاف الأمين العام، أنّ «قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمّى بـ-استقلال- مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك يشكّل انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها».

وشدّد جوتيريش على أنّ الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سدّدت «ضربة قاضية لاتفاقات مينسك التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي».

بايدن: الوقت ما زال متاحًا أمام الدبلوماسية

ونقلت صحيفة "الرياض" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الوقت ما زال متاحاً" أمام الدبلوماسية لتجنّب "السيناريو الأسوأ" في أوكرانيا ومنع صراع دموي شامل، وهدّد بايدن باتخاذ خطوات أكثر صرامة إذا "واصلت روسيا عدوانها".

وأضاف بايدن في خطاب للأمة ألقاه من البيت الأبيض: "ليس هناك شكّ في أنّ روسيا هي المعتدي، لذلك فنحن نرى بوضوح التحدّيات التي نواجهها"، وتابع "ومع ذلك، ما زال الوقت متاحاً لتجنّب السيناريو الأسوأ الذي سيجلب معاناة لا توصف لملايين الأشخاص إذا مضوا (الروس) قدماً" في تحرّكهم.

وأوضح أنّه "لم يعد بإمكانها جمع الأموال من الغرب ولا يمكنها تداول ديونها الجديدة في أسواقنا ولا في الأسواق الأوروبية أيضاً".

وأشار بايدن إلى أنّ الإجراءات تستهدف أيضاً بنك التنمية الحكومي الروسي وأعضاء من "نخب" البلاد، وأوضح "أنّهم يتشاركون المكاسب الفاسدة لسياسات الكرملين ويجب أن يتشاركوا الألم أيضاً".

زيلينسكي يستدعي احتياطي الجيش

وأفادت "سبق" بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقع مرسومًا بشأن تجنيد مَن هم على قوائم الاحتياط العسكري.

وقال زيلينسكي: "نحتاج إلى تجديد موارد الجيش الأوكراني والتشكيلات العسكرية الأخرى بسرعة.. بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة لأوكرانيا، أصدرت مرسومًا بشأن تجنيد جنود الاحتياط في فترة خاصة".

وأضاف زيلينسكي أنه لا يزال يسعى إلى إيجاد سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة، ورحّب باستعداد تركيا للمشاركة في محادثات متعددة الأطراف؛ لكنه قال إن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراضٍ لروسيا.

كما كشف زيلينسكي في خطاب للأمة، بعد اجتماع في البرلمان بمشاركة الأحزاب، عن برنامج "الوطنية الاقتصادية" الذي تَضمن حوافز للإنتاج المحلي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على البنزين.

وبحسب "البلاد"، نددت عدد من الدول خلال اجتماع مجلس الأمن الطارئ (الثلاثاء)، بتصرفات وتحركات روسيا تجاه كييف، واعتراف موسكو باستقلال منطقتي لوجانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا، بينما حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو من خطر اندلاع صراع واسع النطاق، داعية إلى وجوب العمل على تفادي ذلك، معربة عن أسفها لنشر قوات روسية في شرق أوكرانيا في مهمة حفظ سلام، مؤكدة أمام مجلس الأمن أن الأمم المتحدة تدعم استقلال ووحدة وسلامة أراضي أوكرانيا في حدودها المعترف بها دوليا.

وقالت إن منظمة الأمن والتعاون رصدت آلاف الانتهاكات في شرق أوكرانيا، في وقت وصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد ادعاء بوتين بأن قواته التي أمرها بالتوجه إلى شرق أوكرانيا هي لحفظ السلام بأنه مجرد “هراء”، وقالت: “نعرف ما هي حقيقتهم”، فيما اعتبر المندوب الفرنسي نيكولا دوريفيير، أن القرار الروسي يهدد سلامة الجارة الغربية، داعيا موسكو إلى العودة عن قرارها، مؤكدا أن بلاده ستواصل الجهود لدعم أوكرانيا. وكذلك، أبدت المندوبة البريطانية تخوفها من أن يطلق غزو أوكرانيا الفوضى والدمار، معلنة أن بلادها تعد حزمة عقوبات اقتصادية كبيرة ضد موسكو.