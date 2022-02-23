جهات أنفقت الملايين لبنائه .. الباز يكشف حقيقة انهيار سد النهضة

كشف الدكتور فاروق الباز حقيقة ما يتردد بشأن انهيار سد النهضة خلال الفترة الأخيرة .

وقال العالم المصري أن جسم سد النهضة جيد.. وما يتردد بشأن احتمالية انهياره كلام فارغ".

وتابع الباز : " الشركات العالمية والجهات التي ساهمت في بناء السد وأنفقت الملايين ما كانت تفعل هذا لو لم تكن على يقين من أن أموالها في محلها، وأن دراسات السد سليمة".

جاء ذلك خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" من واشنطن مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء.

وأضاف الباز، أن العالم أدرك أن الدولة المصرية لن تفرط في أي جزء من حصتها المائية بسبب سد النهضة وهذا هو الأهم، حيث إن مصر لا تمانع أن تولد أثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها من السد طالما ليس هناك تأثير على حصة مصر من المياه.