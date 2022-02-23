استئناف إزالة حالات التعدي على أملاك الدولة بدمياط.. صور

محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن نتائج حملة اليوم التى استهدفت إزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة التاسعة عشر؛ حيث أسفرت عن إزالة حالتى تعد بمركز فارسكور بمساحة ٤٢٦م٢، تابعتين لولاية الموارد المائية والرى .

ليصل إجمالى الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية ، ٢١٨حالة بمساحة ١٧٩٦٢م٢.

وفي سياق متصل، فقد أعلنت "محافظ دمياط" عن تنفيذ خطوات جادة للتصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مؤكدة أنه تم التشديد على كافة الأجهزة بالرصد الفورى لأى حالة تعدى فى المهد والتعامل معها فورا، وأن المحافظة ستتعامل بكل حسم للحفاظ على حقوق الشعب وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

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