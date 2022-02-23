تعرف على مواصفات مشروع "برك الأكسدة" بالمراغة بسوهاج

أحدثت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، طفرة تحول للرُقي في محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، حيث جعلت أهالي القرى الريفية يعيشون حياة كريمة بها أبسط حقوقهم التي سُلبت منهم على مر الزمان، مثل "الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والمجمعات الخدمية".

وجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليرد للمواطنين حقهم في التمتع بجميع الخدمات المذكورة، لنرى أهالي بلادنا ينعمون في منازلهم بخيرات بلدهم الحبيب مصر.

ويُسطر لكم، اليوم، موقع صدى البلد، في سطوره التالية، بعض المعلومات عن مشروع إنشاء توسعات محطة مُعالجة الغريزات بنظام برك الأكسدة الطبيعية، بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

أولاً: يقبع المشروع في الظهير الصحراوي بمنطقة الغريزات يمركز المراغة شمالي سوهاج.

ثانيًا: تنفذه إحدى شركات المقاولات العامة واستصلاح الأراضي.

ثالثًا: يُعد المشروع تحت سفح الجبل مُباشرة لاستقبال أكثر من ٣٠٠٠٠ متر مُكعب من مياه الصرف الصحي ضمن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري.

رابعًا: يهدف هذا المشروع لاستقبال هذا الكم الهائل من مياه الصرف الصحي ومعالجتها من خلال ١٢ مرحله مُعالجة وترشيح وتنقية بالوسائل المُختلفة، ومن ثم توجيهها تارة أخرى إلى المصارف العمومية؛ لتعزيز الاستفادة من هذا الكم الهائل من المياه.

خامسًا: تُعد التكلفة التقديرية لهذا المشروع ما يقرب من ٧٠٠ مليون جنيه.

ويُعد مشروع "برك الأكسدة" من كبرى المشروعات التي يشهدها مركز المراغة بسوهاج ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، حيث يستقبل ٣٠٠٠٠ متر مكعب من مياه الصرف الصحي، ويُعيد مُعالجتها وتنقيتها وترشيحها من خلال ١٢ مرحلة.

وذلك من أجل إعادة توجيهها تارة أخرى إلى المصارف العمومية؛ للاستفادة من هذا الكم الهائل من المياه، وتُعد التكلفة التقديرية لمشروع محطة معالجة الغريزات، ٧٠٠ مليون جنيه تقريبًا.