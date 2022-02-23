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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

منح المدنيين حق حمل السلاح..البرلمان الأوكراني يقر تشريعا للدفاع عن النفس

صدى البلد

أقر البرلمان الأوكراني  تشريعا للدفاع عن النفس ومنح المدنيين حق حمل السلاح .

وكان قد وافق البرلمان الأوكراني، اليوم، الأربعاء على فرض عقوبات ضد 351 روسيًا، بمن فيهم مشرعون أيدوا الاعتراف باستقلال الجمهوريتين دونيتسك ولوجانسك.

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وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تقيد العقوبات جميع أنواع الأنشطة الممكنة تقريبًا، ولا سيما حظر الدخول إلى أوكرانيا، ومنع الوصول إلى الأصول ورأس المال والممتلكات وتراخيص الأعمال.

يأتي قرار البرلمان الأوكراني  بعدما دعت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة روسيا فورًا، وذلك وسط تصعيد موسكو الأخير ضد البلاد.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن تصعيد العدوان الروسي على أوكرانيا قد يُعقد المساعدة القنصلية في موسكو، مناشدة مواطنيها بالمغادرة والامتناع عن السفر أيضًا.

اوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط 

فيما قال مسؤول أوكراني، إن بلاده استدعت جنود الاحتياط في الجيش، وهو ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، موضحا أنه أصدر مرسومًا باستدعاء جنود الاحتياط لفترة خاصة، لكنه استبعد تعبئة عامة.

من جانبه، طالب وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، الشركاء وحلفاء بلاده بتصعيد الضغط فورًا على روسيا، لوقف عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضرب اقتصاده.

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