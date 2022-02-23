الفرعون الصغير.. مبادرة طلابية تمنح أطفال مرضى السرطان خراطيش بالهيروغليفية

دشن طلاب كلية الآثار بجامعة الأقصر، مبادرة لدعم أطفال مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالصعيد، خلال مشوارهم في تلقي العلاج.

جاءت المبادرة تحت شعار " الفرعون الصغير"، حيث وزع طلاب كلية الآثار خراطيش ذات أشكال فرعونية، تحمل كل خرطوشة اسم كل طفل مكتوبًا باللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية"، في لفتة إنسانية منهم لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال المرضى.

وعبر الطلاب عن فرحتهم لمساهمتهم في رسم البسمة على وجوه الصغار ابتهاجًا بمبادرة الفرعون الصغير ، التي نفذها طلاب كلية الآثار، كما قاموا بتقديم شرح حروف اللغة الهيروغليفية لتعليم كل طفل كيفية كتابة اسمه باللغة المصرية القديمة.

من جانبه، وجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لطلاب كلية الآثار على دعمهم للأطفال ومحاولتهم رفع الروح المعنوية لدى الصغار، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في تحفيز الأطفال المرضى لتقبل العلاج في جو صحي.

IMG-20220223-WA0013

IMG-20220223-WA0014

IMG-20220223-WA0016