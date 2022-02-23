تاريخ مواجهات الزمالك والوداد المغربي قبل قمة دوري أبطال إفريقيا

يحل الزمالك ضيفًا على الوداد المغربي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء السبت القادم.



ويدخل الزمالك لقاء الوداد المغربي بحثًا عن الفوز، وحصد نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على آماله في الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته الرابعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد المغربي المركز الثاني بـ3 نقاط، ويتصدر بيترو أتلتيكو الأنجولي قمة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتذيل ساجرادا الأنجولي المجموعة بنقطة واحدة.



ويتفوق الزمالك تاريخيًا في مواجهاته أمام الوداد، بعدما واجه بطل المغرب في 3 لقاءات سابقة، حقق الفوز في مباراتين وخسر بمباراة واحدة فقط.



وواجه الزمالك نظيره الوداد المغربي لأول مرة في تاريخه بلقاء السوبر الأفريقي عام 2003 والذي أقيم بستاد القاهرة الدولي.



وحقق الزمالك الفوز على بطل المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للضيوف.



سجل للزمالك في تلك المباراة محمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم علي.



والتقى الزمالك بمنافسه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2016، وأطاح فيها بطل مصر بمنافسه المغربي ليصعد لنهائي البطولة.



وحقق الزمالك فوزا كبيرا في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية بأربعة أهداف دون رد.



وفي لقاء العودة نجح الوداد المغربي في تحقيق فوز كبير على الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدفين.



لكن هذا الفوز المثير لم يكن كافيًا لصعود الفريق المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا.