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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. وزير الداخلية يصدر 5 قرارات بشأن جنسيات 125 شخصا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2022 والمتضمن الإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاءت أسماؤهم في الجدول التالي:

كما أصدر وزير الداخلية القرار رقم 217 لسنة 2022، والمتضمن الموافقة على الإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وجاءت أسماؤهم في الجدول التالي:

أيضا وافق وزير الداخلية على الإذن لـ 21 مواطنا مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عم احتفاظهم بالمصرية، في القرار رقم 218 لسنة 2022، وجاءت أسماؤهم كالآتي:

وأصدر وزير الداخلية القرار رقم 229 لسنة 2022 والمتضمن الإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، والجدول الآتي يوضح أسماءهم:.

وأصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم 234 لسنة 2022، المتضمن الإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية وجاءت أسماؤهم في الجدول الآتي:

وجاءت قرارات وزير الداخلية بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

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