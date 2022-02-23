قبل مواجهة ليدز.. محمد صلاح ملك الأهداف في الدوري الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول بمشاركة محمد صلاح في مواجهة قوية أمام ليدز يونايتد مساء اليوم، الأربعاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول لتحقيق فوزه السادس على التوالي لإذابة الفارق إلى ثلاث نقاط وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، طامحا في استغلال عثرات ضيفه الآتي إلى "أنفيلد" دون فوز في مبارياته الأربع الأخيرة، بينها ثلاث هزائم آخرها أمام ضيفه وغريمه مانشستر يونايتد 2-4 الأحد الماضي.

وواصل محمد صلاح، نجم ليفربول، انفراده بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 26 جولة منه، برصيد 17 هدفا حتى الآن.

ويقدم محمد صلاح موسما كرويا قويا للغاية مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي، وهو ما وضعه على قمة هدافي المسابقة حتى الآن بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه البرتغالي جوتا، صاحب المركز الثاني، بـ 12 هدفا.

رحيم استيرلينج مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثالث

ويأتي رحيم استيرلينج، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الثالث بشأن هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، ويليه جيمي فاردي في المركز الرابع برصيد 9 أهداف، ثم الكروي سون، مهاجم توتنهام، في المركز الخامس بـ 9 أهداف أيضا.